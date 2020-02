Porta Elisa News



Rossoneri alla ripresa degli allenamenti solo da mercoledì

martedì, 25 febbraio 2020, 14:05

di diego checchi

La Lucchese modifica il programma in attesa di capire come si svolgeranno gli accadimenti riguardanti il coronavirus. Intanto la squadra non si allena. E nemmeno domattina. Riprenderà domani pomeriggio a meno che ci siano controindicazioni dell’ultima ora. Monaco ha concesso un giorno in più di vacanza visto che la Lucchese non giocherà domenica prossima contro il Fossano. Bisognerà capire se verrà giocata la gara con il Prato, perché, per adesso è tutto in divenire ed è impossibile fare previsioni. Quello che vi possiamo dire è che se si giocasse contro il Prato mancheranno sia Benassi che Papini per squalifica, ma come ha sottolineato il ds Deoma in conferenza stampa, ci sono valide alternative per poterli sostituire.

Uno di questi è Ligorio che domenica scorsa ha svolto la prima presenza dopo circa tre mesi di stop ed è logico che deve trovare la migliore condizione. Ma ci sono anche Meucci e Lici che possono tranquillamente giocare nel pacchetto difensivo. È ancora impossibile capire quando verrà recuperata la gara con il Fossano dato che dovrà essere la Serie D a pronunciarsi su questo e molto dipenderà da come si evolverà la situazione del Coronavirus. Per esempio in questa domenica non giocheranno i Gironi A, B, C e D. Nessuna comunicazione invece per quanto riguarda le gare della Toscana e degli Juniores Nazionali che per il momento sono ancora in programma. La Lucchese giocherebbe sabato alle ore 14.30 contro il San Donato Tavarnelle. Ma di ora in ora tutto può cambiare.