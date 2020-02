Porta Elisa News



Rossoneri di nuovo in campo

mercoledì, 26 febbraio 2020, 17:56

di diego checchi

La squadra ha ripreso la preparazione in attesa di capire quando riprenderà il campionato, se starà fermo solo questa settimana oppure di più. Ci sono diverse correnti di pensiero anche su questo argomento e non è detto che lo stato di emergenza non venga prorogato ancora di una settimana. Intanto mister Monaco ha fatto svolgere alla squadra un allenamento basato su possesso palla ed alcune partitelle a pressione a campo ridotto allo stadio Porta Elisa. Tutti presenti anche se Vignali e Gallon hanno svolto un lavoro in palestra.

L'allenamento ora come ora passa in secondo piano perchè tutte le persone vogliono sapere quando si riprenderà a giocare a calcio e quando ci sarà la data del recupero della gara contro il Fossano. Domande a cui anche gli organi competenti non hanno ancora risposta. Giorno dopo giorno tutto potrà cambiare e diciamo che a nostro avviso la prossima settimana ne sapremo qualcosa di più. La squadra domani svolgerà una doppia seduta, al mattino all'acquedotto mentre nel pomeriggio allo stadio Porta Elisa presumibilmente in palestra.