Santoro: "Un ringraziamento al pubblico"

domenica, 16 febbraio 2020, 17:37

Mario Santoro arriva in sala stampa a commentare la splendida vittoria di Savona. "Intanto permettetemi di ringraziare il Savona per l'ospitalità, poi lasciatemi dire che quella di oggi è stata una grande prova di carattere della nostra squadra, un primo tempo accorto, abbiamo trovato il gol con Cruciani ma poi ci siamo complicati la vita con l'espulsione di Benassi. Nella ripresa abbiamo fatto bene, soprattutto sulle ripartenze e siamo ovviamente soddisfatti del risultato. Cercheremo fino in fondo di portare avanti questo che io considero un miracolo".

"Un ringraziamento al pubblico è doveroso, i tifosi si meritano tutto l'impegno dei ragazzi. Oggi erano tantissimi e oggi mi hanno emozionato una volta di più, per noi sono un valore aggiunto importante e penso che abbiano anche dato forza al gruppo".