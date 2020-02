Serie D, rinviate tutte le gare del girone dei rossoneri

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 25 febbraio 2020, 14:05

Monaco ha concesso un giorno in più di vacanza visto che la Lucchese non giocherà domenica prossima contro il Fossano per l'emergenza Coronavirus. Ancora nessuna indicazione circa la data del recupero del match con i piemontesi

lunedì, 24 febbraio 2020, 18:27

Non sarà disputata la gara prevista in Piemonte domenica prossima a seguito dell'emergenza legata al Coronavirus. Al momento sono state rinviate le gare in programma in Piemonte, Liguria e Lombardia. Si attendono notizie per la Toscana

domenica, 23 febbraio 2020, 16:59

Il centravanti realizza un altro gol pesante, Cruciani lotta su ogni pallone, Nannelli spina nel fianco, pesa l'espulsione, per quanto dubbia, di Papini: le pagelle di Gazzetta

domenica, 23 febbraio 2020, 16:49

L'esterno che ha scodellato la palla per il gol di Iadaresta fa i complimenti ai compagni: "Anche se eravamo in dieci mi rendevo conto che la squadra c'era ed ero sicuro che avremmo fatto gol. Chi è entrato dopo come Bitep ha fatto bene"