Squalifica Benassi, Santoro: "Faremo ricorso"

mercoledì, 19 febbraio 2020, 17:27

La pesante squalifica inflitta a Benassi non ha lasciato indifferenti i tifosi rossoneri che sono in ansia soprattutto perché vorrebberlo vedere in campo nel big match contro il Prato: la squalifica di tre giornate lo impedirebbe. Ma la Lucchese farà ricorso per cercare di ridurre la squalifica? La risposta è chiara e viene direttamente dal direttore generale Mario Santoro che abbiamo raggiunto telefonicamente: "Il ricorso lo faremo sicuramente e stiamo già preparando la tesi difensiva".

Su quale siano le fondamenta del ricorso possiamo solo fare ipotesi. La piu concreta potrebbe essere quella di appoggiarsi sul fatto che nel momento in cui Benassi ha avuto la reazione, il direttore di gara ha assegnato la punizione a favore dei rossoneri, parlando cosi appunto di reazione e non di gesto violento contro l'avversario. Staremo a vedere nei prossimi giorni quello che succederà.