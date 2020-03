Porta Elisa News



Supermercati: ecco i nuovi orari

sabato, 21 marzo 2020, 16:11

Da questo fine settimana molte catene di supermercati modificano i propri orari di apertura a causa dell’emergenza coronavirus, ma il cambio non è legato a problemi di rifornimento né alimentare né di prima necessità. L’invito rivolto a tutti i cittadini è dunque a non correre ad accaparrarsi generi alimentari.

Esselunga

Da sabato 21 marzo e almeno fino a venerdì 3 aprile, in tutti i negozi Esselunga di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria e Toscana, si rispetterà questo nuovo orari:

- da lunedì a sabato: 7:30-20 (anticipata, dunque, la chiusura)

- domenica: 8:00-15(anche in questo caso viene anticipata la chiusura)

Nei negozi del Lazio, in ossequio alle disposizioni regionali, gli orari saranno:

- da lunedì a sabato: 8:30-19

- domenica 8-15





Pam, Panorama, Pamlocal, Pamcity e Metà

In tutti i negozi del Lazio questi gli orari:

-dal lunedì al sabato: 8:30 - 19:00

- domenica: 8:30 - 15

In tutte le altre regioni gli orari sono:

-dal lunedì al sabato: 8:30 - 20:00; la domenica: 8:30 - 15:00



Carrefour

Anche Carrefour riduce gli orari di apertura dei suoi supermercati, ipermercati e negozi di prossimità, in tutta Italia, almeno fino al 29 marzo. Eccoli:

- da lunedì a sabato: 8:30-19

- domenica: 8:30-15:00.



Lidl

Lidl riduce gli orari di apertura dei suoi supermercati in questo modo:

- da lunedì a sabato: 8:30-19

- domenica: 8:30-13

Auchan

Gli orari nei supermercati Auchan saranno i seguenti:

- da lunedì a sabato: 8:30-19

- chiusi domenica 22 e domenica 29 marzo

Conad

Anche Conad segue lo stesso schema orario, e dunque:

- da lunedì a sabato: 8:30-19

- domenica: 8,30:13

Coop

Coop ha deciso la chiusura dei suoi oltre 1100 punti vendita per le prossime due domeniche: domenica 22 e domenica 29 marzo.