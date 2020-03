Tambellini positivo al Coronavirus

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 10 marzo 2020, 12:27

Il diesse rossonero: "La sospensione definitiva è una ipotesi consentita dai regolamenti: nessuno può sapere cosa accadrà da qui a due mesi, sarei felicissimo di tornare a giocare quanto prima perchè ciò vorrebbe dire che stiamo tornado alla normalità e la situazione sta migliorando"

martedì, 10 marzo 2020, 07:56

Nuovo provvedimento del governo che entra in vigore da stamani e che estende a tutta Italia le misure solo due giorni fa previste per la Lombardia e altre 14 province del Nord: ecco i provvedimenti per provare a limitare l'epidemia Coronavirus

lunedì, 9 marzo 2020, 17:08

A margine del consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti che ha deciso lo stop di tutto il calcio minore sino al 3 aprile, sono giunte le parole del presidente della Lega Cosimo Sibilia: "Decisione quasi inevitabile, un “contributo” necessario che il mondo del calcio dilettantistico italiano doveva dare per superare...

lunedì, 9 marzo 2020, 17:00

Dodici ordini di quarantena, aperto il Centro comunale di Protezione civile. Gli uffici del Comune di Lucca da domattina saranno accessibili solo su appuntamento telefonico, sospese le attività del Consiglio: le ultime misure decise dal Comune di Lucca