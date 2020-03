Porta Elisa News



Tambellini ricoverato in ospedale

lunedì, 16 marzo 2020, 10:06

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini è da ieri sera ricoverato in ospedale. Il ricovero è stato annunciato attraverso la sua pagina Facebook: "Il sindaco ha segnalato stasera un lieve peggioramento del suo stato di salute rispetto al Covid-19. A scopo precauzionale è stato portato in Ospedale dove sarà trattenuto per fare ulteriori accertamenti. Vi teniamo aggiornati sugli sviluppi".

Tambellini, come si ricorderà, era risultato positivo al Coronavirus una settimana fa, e da giorni era a casa in quarantena e con la febbre, che i queste ore si sarebbe alzata, pur continuando a mantenersi in contatto attraverso videoconferenze con assessori e dirigenti comunali

"Il sindaco Alessandro Tambellini – si legge in un comunicato stampa del Comune – nella serata di ieri (domenica 15 marzo) ha avuto un leggero peggioramento dello stato di salute relativo all’affezione da Covid-19. A scopo precauzionale è stato condotto all’Ospedale San Luca. Gli accertamenti fatti nella serata e questa mattina hanno evidenziato che le condizioni attualmente non sono preoccupanti e sono stabili. Gli esami hanno mostrato la presenza di una polmonite, per questo motivo i medici hanno deciso di trattenerlo ancora in osservazione e per ulteriori approfondimenti nel reparto di malattie infettive.