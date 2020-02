Porta Elisa News



Un solo risultato utile

sabato, 22 febbraio 2020, 18:19

di diego checchi

Quello tra Lucchese e Ligorna è il classico testa-coda il cui risultato sembra scontato, ma chi pensa che la squadra rossonera avrà una gara facile rischia di sbagliarsi di grosso perché il Ligorna, soprattutto dopo il cambio di allenatore ha inanellato una serie di risultati positivi e siamo sicuri che al Porta Elisa arriverà una squadra pronta a chiudersi a riccio per poi ripartire in contropiede. La squadra di Monaco, dal canto suo, dovrà cercare di fare la partita e imporre il proprio gioco senza mezzi termini, cercando in tutti i modi di portare a casa i 3 punti, perché l’eventuale vittoria del campionato passa anche da queste partite, non solo dagli scontri diretti. Nella Lucchese mancherà capitan Benassi che verrà sostituito da Meucci mentre Ligorio sarà convocato ma non è ancora al meglio per cui andrà in panchina, in fin dei conti è dalla partita con il Seravezza del 17 novembre che non mette piede in campo.

Bartolomei, invece, ha recuperato dall’influenza e sarà regolarmente in campo. A centrocampo, al posto di Meucci arretrato in difesa, ci sarà Lionetti, che sembra aver vinto il ballottaggio con Nolè. Il classe ’98 sta bene e farà coppia con Cruciani. In attacco, Iadaresta sarà la punta centrale con Vignali trequartista e Remorini e Nannelli sugli esterni. Al Porta Elisa si aspetta una bella cornice di pubblico tra paganti e abbonati, da ricordare che prima della partita verrà un minuto di raccoglimento per ricordare lo storico magazziniere rossonero Lido Marcucci scomparso poco meno di due settimane fa.

Questa la probabile formazione (4-2-3-1): 1 Coletta, 2 Bartolomei, 3 Soldati, 4 Cruciani, 5 Papini, 6 Meucci, 7 Nannelli, 8 Lionetti, 9 Iadaresta, 10 Vignali, 11 Remorini. A disposizione: 12 Luglio, 13 Pardini, 14 Ligorio, 15 Lucarelli, 16 Nolè, 17 Fazzi, 18 Panati, 19 Bitep, 20 Tarantino. Allenatore: Monaco.