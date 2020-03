Porta Elisa News



Via alle prove anti Prato

martedì, 3 marzo 2020, 18:39

di diego checchi

Rimettere la testa sul campionato e pensare da subito al Prato. E' quello che hanno cominciato a fare i rossoneri da oggi all'Acquedotto dove a tratti è caduta una pioggia battente mista a grandine. Il tecnico Monaco ha voluto subito tenere alti i ritmi e far capire che la gara di domenica va preparata nel migliore dei modi ed i rossoneri hanno fatto le esercitazioni con impegno massimale. La domanda che tutti i tifosi si pongono è chi giocherà al posto di Benassi e Papini che come sappiamo saranno squalificati per la gara di domenica.

E' difficile in questo momento dare una risposta ma bisogna anche sottolineare che tre giocatori lottano per una maglia e cioè Ligorio, Meucci e Lici. E' vero in rosa c'è anche il giovane Matteoni ma onestamente ci sembra un azzardo troppo elevato schierarlo da titolare in uno scontro diretto al vertice così importante. Un'altra questione in ballo è sulla quota che andrà a sostituire Papini. Giocherà Lucarelli, classe 1999, oppure scenderanno in campo tre classe 2000 contemporaneamente dando per scontato che la quota 2001 sia Bartolomei. I classe 2000 in rosa sono Soldati, Fazzi, Nannelli, Presicci e Guye. Niente vieta di schierare un altro 2001 come Pardini e Panati.