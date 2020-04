Porta Elisa News



Mascherine, da oggi scatta l'obbligo

mercoledì, 15 aprile 2020, 08:13

Da oggi 15 aprile entra in vigore a Lucca l’obbligo di indossare la mascherina secondo l’ordinanza della Regione Toscana. Completata la distribuzione ai residenti del Comune di Lucca. La distribuzione in tutte le frazioni è durata cinque giorni, ogni cittadino residente nel territorio comunale ha ricevuto una busta contenente solo due mascherine monuso peraltro e le istruzioni per utilizzarle. L’operazione è stata particolarmente complessa per l’articolazione stessa del territorio comunale ed è stata portata a termine con successo nei tempi stabiliti grazie al supporto di Sistema Ambiente e di tre aziende per un totale di 30 operatori (a pagamento) che hanno affiancato i circa 70 volontari della Protezione Civile. I volontari si stanno inoltre occupando direttamente di consegnare i dispositivi ai residenti che non li avessero ricevuti per errori o furto. Per informazioni e segnalazioni ci si può rivolgere al numero del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile 0583 409061 o scrivere all’indirizzo email salaop@comune.lucca.it o a quello di Sistema Ambiente: infoa@sistemaamabientelucca.it

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza della Regione Toscana l’obbligo di indossare mascherine monouso entra in vigore in ogni Comune a decorrere dalla data in cui sarà completata la distribuzione: quindi a Lucca da oggi mercoledì 15 aprile. L’uso della mascherina monouso è obbligatorio, in spazi chiusi (pubblici e privati) aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che sui mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente. È obbligatorio inoltre in spazi aperti (pubblici o aperti al pubblico) in presenza di più persone, assieme all’obbligo di distanziamento sociale di un metro. L’uso della mascherina non è obbligatorio solo per i bambini di età inferiore ai sei anni e per persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da medico di famiglia o pediatra di libera scelta anche se deve essere rispettato in tutti questi casi il distanziamento di sicurezza.