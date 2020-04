Santoro: "Il destino del campionato? Attendiamo le comunicazioni del presidente Sibilia"

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 16 aprile 2020, 16:20

Sono complessivamente 7.943 i casi di positività al Coronavirus riscontrati nella nostra regione, 277 in più rispetto a ieri, uando eranostati 139. In provincia di Lucca ben 61 casi in più che portano il totale a 1134

giovedì, 16 aprile 2020, 16:03

Esprime sconcerto e preoccupazione il direttore di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara Rodolfo Pasquini, nell’esaminare le nuove regole per la riapertura di alcune tipologie di negozi come librerie, cartolerie e abbigliamento per bambini, decise dalla Regione Toscana

mercoledì, 15 aprile 2020, 17:38

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato un comunicato nel quale ha delineato le linee guida per la ripresa dell'attività sportiva che è ancora avvolta tra le nebbie, dando priorità alla Serie A e poi agli altri campionati professionistici, senza citare la Serie D e le tante categorie dilettantistiche

mercoledì, 15 aprile 2020, 16:57

Secondo i dati rilevati da Regione Toscana sono complessivamente 7.666 i casi di positività al Coronavirus riscontrati nella nostra regione, 139 in più rispetto a ieri, quando erano stati 137. In provincia di Lucca, 12 casi in più: il totale è ora di 1073