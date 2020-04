Porta Elisa News



Santoro: "Se non torneremo a giocare, la promozione dobbiamo darla per scontata"

domenica, 26 aprile 2020, 16:48

"Siamo pronti a tornare in campo se ci verrà chiesto, ma se non torneremo a giocare, la promozione dobbiamo darla per scontata, vista la situazione di classifica che ci vede in testa": parole del direttore generale rossonero Mario Santoro che come tutta la società (e i tifosi) è in attesa delle determinazioni della Lega Nazionale Dilettanti sul prosieguo della stagione.

"Premesso che la salute viene prima di tutto – spiega Santoro – siamo in attesa di capire come si comporterà la nostra Lega di riferimento. Siamo pronti a giocare, per quanto ci riguarda, ma è chiaro che questo protocollo sanitario non è applicabile tra i dilettanti e, a mio avviso, anche in Serie C. Basta pensare al fatto dei tamponi, ai doppi medici, alle camere singole, alle docce singole: quale struttura ne ha a disposizione a questi livelli?".

"Siamo in attesa di capire le determinazioni del presidente Sibilia – aggiunge – ma è chiaro che la situazione è oggettivamente questa e il presidente credo ne stia prendendo atto. In tutti c'è il desiderio di finire la stagione, siamo pronti a tornare in campo se ci verrà chiesto, ma se non torneremo a giocare, la promozione dobbiamo darla per scontata, vista la situazione di classifica che ci vede meritatamente in testa. Se lavoriamo a misure anche per la prossima stagione, visto che l'emergenza si annuncia molto lunga? Siamo al lavoro sia sul fronte organizzativo e tecnico, chiaro che varieranno a seconda della categoria in cui ci troveremo a giocare".