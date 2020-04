Sibilia (LND): "Per la ripresa dei campionati serve il via libera della commissione medica"

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 14 aprile 2020, 18:18

Nella giornata di oggi sono stati registrati 137 nuovi casi (ieri 155) con il totale che passa a 7527. In provincia di Lucca un solo nuovo positivo con il totale che passa a 1061

martedì, 14 aprile 2020, 15:20

’Agenzia regionale di sanità (Ars) diffonde sul proprio sito web un Report settimanale, in cui analizza la diffusione del Covid-19 in Toscana: i casi positivi diagnosticati in Toscana al 13 aprile 2020 erano 7.390, classificando la nostra regione come la quarta più colpita in Italia

martedì, 14 aprile 2020, 13:08

Secondo l'associazione di categoria, le misure adottate sinora dal Governo in primis, ma anche dagli enti locali, per sostenere le piccole e medie imprese costrette a fronteggiare a tempo ancora indeterminato l’emergenza coronavirus e le sue ricadute economiche, sono del tutto insufficienti

martedì, 14 aprile 2020, 08:44

La sensazione è che il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, voglia a tutti i costi far tornare le squadre i campo per ultimare i campionati in corso e per evitare eventuali ricorsi. E' quanto ha chiaramente lasciato intendere nell'intervista di questi giorni a Sky Sport