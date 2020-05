Civilleri, possibile interesse della Lucchese?

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 31 maggio 2020, 11:07

Non si svolgerà il 3 giugno il prossimo Consiglio Federale, ma lunedì 8 giugno: lo ha confermato il presidente della Figc Gabriele Gravina in una intervista rilasciata a Sky Sport. In quella sede dovrebbe essere ratificata la promozione della Lucchese

sabato, 30 maggio 2020, 12:00

Dopo la conclusione di questo torneo, prevista, salvo intoppi ai primi di agosto, e dopo una breve pausa, dovrebbe partire il calciomercato, mentre il via al campionato 2020-2021 non dovrebbe avvenire prima della fine di ottobre. Difficile ipotizzare per la prossima stagione riforme radicali

venerdì, 29 maggio 2020, 15:10

L'esterno e l'attaccante del Chieri, reduci da una stagione importante, sarebbero tra i nomi sul taccuino del diesse Deoma che per il reparto avanzato tiene d'occhio anche Casolla del Bra e Cori dell'Albinoleffe

venerdì, 29 maggio 2020, 08:07

Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma la data è stata resa pubblica dal ministro dello Sport Spadafora: il Consiglio direttivo della Figc si dovrebbe svolgere il 4 giugno prossimo, in quella circostanza dovrebbe essere sancito il ritorno della Lucchese in Serie C