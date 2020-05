Porta Elisa News



Consiglio federale Figc, la nuova data è l'8 giugno

domenica, 31 maggio 2020, 11:07

Non si svolgerà il 3 giugno il prossimo Consiglio Federale, come aveva annunciato improvvidamente il ministro dello Sport Spadafora, ma lunedì 8 giugno. Lo ha confermato il presidente della Figc Gabriele Gravina in una intervista rilasciata a Sky Sport.

In quella circostanza, il Consiglio federale sarà chiamato a decidere le sorti, tra le altre, delle squadre di Serie D tra cui la la Lucchese che attende l'annuncio della promozione dopo l'indicazione della Lega Nazionale Dilettanti che ha deciso di orientarsi verso la promozione delle prime in classifica al momento dell'interruzione dei campionati. Dunque, i tifosi rossoneri dovranno attendere anche qualche giorno per poter finalmente esultare per la ritrovata Serie C.