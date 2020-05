Porta Elisa News



Consiglio federale Figc, la riunione il 4 giugno

venerdì, 29 maggio 2020, 08:07

Per ora manca l'annuncio ufficiale, ma la data è stata resa pubblica dal ministro dello Sport Spadafora: il Consiglio direttivo della Figc si dovrebbe svolgere il 4 giugno prossimo. "La Figc – ha dichiarato l'esponete politico – mi ha assicurato che esiste sia un piano B, cioè play-off e play-out, che un piano C, cioè la cristalliazzazione della classifica. Le scelte su piano B e piano C non spettano a me, ma sarà la Figc in autonomia a studiare le soluzioni alternative nel Consiglio federale del 4 giugno".

In quella sede, oltre a parlare delle serie maggiori, con tutti i problemi che affliggono la ripartenza della C, dovrebbe essere ratificata la decisione della Lega Nazionale Dilettanti che ha cristallizzato le classifiche, optando per la promozione delle prime e la retrocessione delle ultime quattro, quest'ultima decisione, peraltro, potrebbe portare a numerosi ricorsi. Dunque per l'ufficializzazione del ritorno della Lucchese in C è ormai scattato il conto alla rovescia.