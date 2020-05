Porta Elisa News



La società: "Molto contenti delle decisioni prese dalla LND"

venerdì, 22 maggio 2020, 19:20

"Siamo davvero molto contenti dell'esito della riunione del Consiglio della Lnd che ha proposto la promozione in serie C delle nove capolista dei gironi di serie D": c'è una comprensibile soddisfazione nella sede della Lucchese dove il presidente Bruno Russo, il direttore generale Mario Santoro, il direttore sportivo Daniele Deoma e l'amministratore delegato Alessandro Vichi hanno accolto con un grande sorriso le proposte della Lnd, che saranno poi discusse nel corso del Consiglio Federale in programma ai primi di giugno.

Il Consiglio Federale Figc dovrà ratificare le proposte e a quel punto arriverà la promozione ufficiale per la società rossonera, risorta la scorsa estate dopo il terzo fallimento in 11 anni e che al primo tentativo è riuscita a tornare tra i professionisti: manca la firma del Consiglio Federale della Figc, ma è solo questione di pochi giorni. A questo punto sul massimo campionato dilettantistico è stata apposta la parola fine.