Lucchese, cresce l'attesa per il Consiglio federale della Figc

domenica, 17 maggio 2020, 18:13

di diego checchi

C'è attesa da parte di tutta la Lucca sportiva per le decisioni del Consiglio federale che, salvo ulteriori colpi di scena, si terrà mercoledì prossimo. Il presidente della Federcalcio Gravina dovrebbe sancire la fine del campionato di Serie D e di conseguenza mandare su le prima classificate dei nove gironi tra cui c'è anche la Lucchese. Questa sembra essere una cosa assodata, mentre il per il resto tutto deve ancora essere valutato, discusso e infine deciso dal numero uno della Federcalcio italiana.

Sul tavolo ci sono diverse ipotesi ma tutto dipenderà dal fatto se si chiuderanno o meno i campionati maggiori e se ci saranno retrocessioni oppure no. Ci potrebbe essere una Serie C con un format a più squadre rispetto alle sessanta attuali, oppure ci potrebbe essere una riforma dei campionati con una Serie C "elite" a cui parteciperebbero solo venti squadre e poi una C2 o una Serie D dove verrebbero inserite tutte le altre formazione.

Un'altra ipotesi potrebbe essere quella di fare una Serie B con due gironi da venti squadre eliminando la Serie C, e facendo una Serie D "elite" ancora tutta da capire. Insomma, la palla spetta a Gravina e non è detto che la decisione presa dall'assemblea della Lega Pro con il presidente Ghirelli in testa venga portata avanti. Cinque giorni per capirne di più, visto che venerdì ci sarà anche l'assemblea della Lega Nazionale Dilettanti che dovrebbe sancire la chiusura di tutti i campionati.