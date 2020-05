Porta Elisa News



Melandri e Silenzi nel mirino della Lucchese

venerdì, 29 maggio 2020, 15:10

di diego checchi

Calciomercato, un nome tira l'altro. Nelle ultime ore altri giocatori sono stati accostati alla Lucchese, anche perché Lucca è una piazza piuttosto appetibile nella quale tutti vorrebbero giocare. Si parla con insistenza dell’attaccante Francesco Casolla autore di 16 gol nel Bra ma con esperienze anche in Serie C. Un altro nome che piace per l’attacco è quello della punta dell’Albinoleffe Sacha Cori, autore di 7 gol in 24.

Sul taccuino di Deoma ci sarebbero anche altri nomi adatti al 4-2-3-1. Visto che l’esterno Daniele Melandri del Chieri non ha lasciato insensibile il ds, potrebbe essere uno di quelli adatti a rinforzare la pattuglia degli esterni rossoneri. E' bravo nel saltare l’uomo, nell’andare al tiro. Fra il suo curriculum c’è un campionato vinto con il Parma. A proposito di Chieri, anche la punta Christian Silenzi ha dimostrato di poter provare a fare il salto di categoria anche se nell’ultima esperienza in Serie C con l’Olbia non ha fatto molto bene. Silenzi però è una punta forte fisicamente ma che sa anche attaccare la profondità. Un tipo molto diverso rispetto a Iadaresta.

Avevamo parlato in un altro articolo in un possibile ritorno di Marcos Espeche e ribadiamo che lui è ancora impegnato con la Reggio Audace ma un suo nuovo approdo alla Lucchese avrebbe una doppia valenza: sia nello spogliatoio, sia come difensore centrale e all’occorrenza centrocampista, visto che a Reggio Emilia è stato impiegato spesso in quella posizione. In città si fanno i nomi di altri giocatori rimasti nel cuore come possibili ritorni, ovvero Marco De Vito e Mattia Lombardo ma per ora non trovano riscontro.