Muore Gigi Simoni

venerdì, 22 maggio 2020, 14:09

È morto Gigi Simoni che era stato prima allenatore e poi direttore tecnico rossonero nelle stagioni 2005/2006 e 2006/2007, finendo anche in panchina dopo l'esonero di Paolo Indiani nella prima dei due campionati. Nel secondo, invece, divenuto direttore tecnico, caldeggiò la panchina del suo secondo Fulvio Pea, preferendo rimanere dietro la scrivania per poi aessere sotituito da Fabrizio De Poli poco dopo l'esonero dello stesso Pea. Un ictus aveva colpito Simoni lo scorso giugno e finora era rimasto in condizioni fisiche critiche nella sua casa di San Piero a Grado dove proprio oggi è deceduto.

Simoni ha avuto una lunga carriera nel mondo del calcio sia da giocatore che da allenatore e ha vinto anche una Coppa Uefa con l’Inter nel 1998 nella finale di Parigi contro la Lazio. Simoni era stata chiamato a Lucca dall'allora presidente Fouzi Hadj ma i risultati non furono quelli sperati, con i problemi societari della Lucchese si stavano già affacciando. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze della redazione di Gazzetta Lucchese.