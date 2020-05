Sibilia replica a Ghirelli: "No al blocco dei ripescaggi"

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 7 maggio 2020, 18:27

I club di Lega Pro, riuniti in assemblea, hanno raggiunto l'accordo per chiedere al Consiglio della Figc lo stop definitivo alla stagione di Serie C 2019/20: lo stop votato da una larghissima maggioranza. Chieste le promozioni di Monza, Reggina e Vicenza direttamente in serie B e blocco delle retrocessioni in...

giovedì, 7 maggio 2020, 15:02

La squadra formata da Meucci, Fazzi, Lucarelli, Forciniti (più un esterno che verrà indicato oggi) debutta domani alle 19 contro il Savoia nel torneo eSerieD, competizione organizzata su console dalla Lega Nazionale Dilettanti e destinata ai team della Serie D italiana

giovedì, 7 maggio 2020, 13:27

L’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico è consentito esclusivamente per gli spostamenti delle persone motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità oppure per motivi di salute: ecco come accedervi

mercoledì, 6 maggio 2020, 10:25

Con la fase 2 lo scalatore lucchese Riccardo Bergamini è pronto a riprendere la via delle montagne. Ma anche per l'alpinismo il futuro è complicato.