Deoma al lavoro per le conferme dello staff dopo quella di Monaco

giovedì, 11 giugno 2020, 18:35

di diego checchi

Daniele Deoma se la prende con calma e oggi ha avuto degli appuntamenti esplorativi ma niente di più. Dopo la conferma del tecnico Monaco avvenuta ieri, ci sarà da mettere a posto le situazioni dello staff tecnico ma sia per Carruezzo che per Guidi, Coluccio e Di Masi non dovrebbero esserci problemi, anche se il direttore è prudente e sottolinea: "Così come Monaco devo ancora incontrarli per capire se c'è da parte di tutti la volontà di sposare il nostro progetto anche se non credo che ci saranno problemi. Per quanto riguarda gli incontri con i giocatori della passata stagione non sono ancora maturi i tempi e incomincerò ad incontrarli tra 10/12 giorni, prima mi devo occupare di altre cose".

Intanto, il DS ha partecipato ieri sera, insieme a mister Monaco, alla trasmissione Curva Ovest di NoiTV dove ha affermato: "Sapete perché non è stato facile confermare il nostro tecnico? C'erano tante squadre che lo attenzionavano, ma è bastato parlare qualche ora con il mister per capire che la sua priorità era rimanere alla Lucchese". Gli ha fatto eco Monaco: "Questa è una società modello e a me faceva piacere proseguire il lavoro intrapreso lo scorso anno. Abbiamo avuto un gruppo di ragazzi splendido che prima sono diventati gruppo e poi squadra ed è proprio per questo che siamo riusciti a vincere il campionato anche se c'erano squadre che sulla carta sembravano molto più forti di noi". Monaco ha poi parlato della squadra che verrà: "So che la linea della società è quella di fare una squadra più giovane rispetto all'anno scorso e per me questo non è un problema, anche perché ho fatto 4 anni in Primavera ad Ascoli e nell'ultima esperienza in C a Prato ho lavorato con i giovani e qualche esperto di categoria raggiungendo la salvezza ai play out. L'obiettivo della Lucchese è di arrivare ad una salvezza senza patemi". Deoma, poi, ha chiosato con alcune notizie di mercato: "Cruciani e Coletta rimarranno sicuramente con noi, così come Nannelli e Papini".