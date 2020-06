Figc, ecco il consiglio federale sui criteri di ammissione ai campionati

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 24 giugno 2020, 18:14

Il diesse rossonero: "Non ci faremo trovare impreparati per l'inizio della stagione, ma bisogna fare le cose con calma e serenità per evitare di sbagliare. Posso dire che di carne al fuoco ce n'è tanta. A breve l'ufficializzazione della nuova segretaria che sarà Debora Catastini

martedì, 23 giugno 2020, 15:04

L'ex tecnico rossonero parla della ripresa del campionato e della vittoria della Lucchese: "Ha fatto “un campionatone”. Nessuno si aspettava potesse vincerlo e sulla carta c’erano squadre più forti a livello di organico, ma la squadra di Monaco è stata brava a far suo il torneo"

lunedì, 22 giugno 2020, 18:51

Il diesse Deoma inizierà a parlare con i giocatori: dato per scontato che Cruciani e Coletta resteranno, bisognerà trovare invece un intesa con Benassi, Lionetti e Iadaresta, tre giocatori che la società vorrebbe tenere. Ancora incerto il futuro di Meucci

sabato, 20 giugno 2020, 17:29

Molto movimento intorno agli ex rossoneri: Antonio Niccolai sarà il nuovo vice allenatore della Pistoiese e il nuovo allenatore potrebbe a essere Giovanni Lopez; Giancarlo Favarin viene accostato alla panchina del Gavorrano mentre Massimo Morgia potrebbe sedere sulla panchina del Taranto