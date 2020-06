Incontro Monaco-Società: tutto rimandato, ma sarà prima del 14 giugno

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 3 giugno 2020, 18:24

L'amministratore delegato fa il punto sul progetto di ristrutturazione del Porta Elisa e non solo: "Dopo il via libera sul progetto di massima da Comune e Sovrintendenza, a settembre attendiamo il via al progetto esecutivo, poi serviranno le gare pubbliche e l’assegnazione dei lavori. E ci vorrà un po’ di più.

martedì, 2 giugno 2020, 08:36

L'ex direttore sportivo rossonero spiega il suo punto di vista sull'attuale momento del calcio: "La Serie C possa iniziare a fine settembre o ai primi di ottobre perchè prima dovranno finire la Serie B, i playoff e i playout e di conseguenza dare un attimo di stacco fra le due...

domenica, 31 maggio 2020, 11:07

Non si svolgerà il 3 giugno il prossimo Consiglio Federale, ma lunedì 8 giugno: lo ha confermato il presidente della Figc Gabriele Gravina in una intervista rilasciata a Sky Sport. In quella sede dovrebbe essere ratificata la promozione della Lucchese

domenica, 31 maggio 2020, 08:40

Secondo Notiziariocalcio.com, la Lucchese avrebbe chiesto informazioni su Marco Civilleri, attaccante classe 1991 che quest'anno ha militato nel Licata. Lo afferma il suo procuratore Maurizio Casilli: "La Lucchese ha già chiesto informazioni; è una piazza importante, una società formata da Russo e Deoma, due uomini di calcio"