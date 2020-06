Porta Elisa News



La Lucchese ricevuta in Provincia e in Comune

mercoledì, 17 giugno 2020, 16:46

Giornata istituzionale e non solo quella di oggi per la Lucchese con la dirigenza (Russo, Vichi, Deoma e Santoro) e una delegazione di giocatori (composta da Nolé, Benassi e Cruciani) ricevuti prima a Palazzo Ducale dal presidente della Provincia, Luca Menesini, poi a Palazzo Orsetti dal sindaco Alessandro Tambellini dove erano presenti anche l'assessore allo Sport Stefano Ragghianti e il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini.

Due appuntamenti importanti per il club rossonero che dagli amministratori pubblici ha ricevuto i complimenti e un pensiero ricordo per la promozione in Serie C e per aver dato vita a una società che ha fatto tornare l'entusiasmo tra i tifosi. Che poi né Menesini né Tambellini, per non parlare di altri esponenti delle istituzioni, si siano fatti vedere in questi mesi al Porta Elisa, è un altro discorso. Un vecchio, vecchissimo discorso. Ben noto a tutti i tifosi. Ma ora, almeno, con la passerella, è arrivato il riconoscimento per la bella vittoria in campionato.