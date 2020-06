Porta Elisa News



Lucchese, il futuro è adesso

lunedì, 22 giugno 2020, 18:51

di diego checchi

E una settimana importante per la Lucchese, questa appena partita. Daniela Deoma, direttore sportivo rossonero, inizierà a parlare con i giocatori che hanno vinto con pieno merito la stagione appena conclusa, sia che intenda confermarli o meno. Dato per scontato che Cruciani e Coletta resteranno, bisognerà trovare invece un intesa con Benassi, Lionetti e Iadaresta, tre giocatori che la società vorrebbe tenere. Ancora incerto il futuro di Meucci.

Quello che possiamo dire con certezza è che tutti i giocatori della scorsa stagione sarebbero ben felici di rimanere "sotto le mura". Ma è chiaro che la società ed in particolare il diesse Deoma con l'avvallo di mister Monaco dovranno fare delle scelte di valutazione tecnica legata alla categoria. Saranno, secondo noi, confermati ovviamente gli under Papini, Nannelli, Bartolomei, Pardini e Fazzi. Cinque ragazzi che torneranno utili anche in categoria superiore.

Per quanto riguarda Nannelli e Paini a nostro avviso saranno dei punti di forza della squadra rossonera anche nella prossima stagione, visto che in questa erano titolari inamovibili. Dovrà essere sciolto anche il nodo che riguarda il vice di Francesco Monaco. Il favorito è "Lulù" Di Stefano, visto che Toni Caruezzo andrà con ogni probabilità a a sedersi sulla panchina della formazione Berretti.