Porta Elisa News



Mister Indiani: "Impossibile fare previsioni su playout e playoff in Serie C"

martedì, 23 giugno 2020, 15:04

di diego checchi

L’ex allenatore rossonero Paolo Indiani fa le carte ai playoff e ai playout della Serie C, ma ci tiene a sottolineare subito: “Sarà tutto diverso rispetto al passato perché conterà la forma delle squadre. È chiaro che chi sarà in casa avrà il vantaggio della classifica. Ma ripeto: sarà tutto diverso rispetto al passato ed è impossibile fare previsioni su chi li vincerà o su chi rimarrà in Serie C”.

Secondo lei vanno giocati o no i playoff e i playout?

“Io sono sempre dell’avviso che il giudizio lo deve dare il campo. Anzi, avrei giocato tutto il campionato non appena ci fosse stata la sicurezza, come in Serie A e in Serie B. Alla stagione successiva ci avremmo pensato dopo. Invece, per esempio, in Serie D hanno deciso di stoppare tutto. A me è sembrata una cosa abbastanza sbagliata”.

Che cosa pensa della stagione della Lucchese?

“Che ha fatto “un campionatone”. Nessuno si aspettava potesse vincerlo e sulla carta c’erano squadre più forti a livello di organico tipo il Prato, il Chieri, il Casale e la Sanremese. Ma la squadra di Monaco è stata brava a far suo il campionato”.

Che cosa vede nel suo futuro?

“Sono in stand-by”.

Cioè? Pensa di smettere?

“No, assolutamente. Mi sento ancora in splendida forma e ho voglia di tornare in campo. Mi piacerebbe tornare in Serie C anche se so che non è facile. Io ci spero”.