Porta Elisa News



Promozione, la gioia social dei giocatori rossoneri

martedì, 9 giugno 2020, 17:58

E' grande la gioia dei giocatori rossoneri, a lungo tenuta sotto controllo in attesa del pronunciamento della Figc. I rossoneri si sono abbandonati ai commenti soprattutto sui social, spendendo parole importanti per l'impresa compiuta ma anche per i tifosi che non hanno mai fatto mancare il sostegno. Tanti i ricordi, a partire da quello di Caronno, forse la gara della vera svolta, con una clamorosa rimonta.



Matteo Nolè

C.... siamo!!!! Complimenti a tutti noi squadra, staff, societá e tifosi.... emozioni uniChe ????⚫

Matteo Meucci

È uffiCiale

Dopo la partenza in ritardo

Dopo una brutta eliminazione in coppa

Dopo 4 punti nelle prime 6 partite

A Caronno sotto 2 - 0 in 10 uomini a 8 min dalla fine...sappiamo tutti come è finita

Noi....C abbiamo sempre creduto ❤????

#adelantepantera

Aleksander Lici

C siamooooooooooooo ????????????????????????

Finalmente c'è l'ufficialità è serie CCCCCC !

Dopo anni di attesa..????????????????????????????????????????????????????⚫️????⚫️????????????????????????

Lucchese 1905

Andrea Vignali

Finalmente C siamo ❤???? grazie a tutti i miei compagni, la società e soprattutto i tifosi che ci hanno seguiti con passione in tutti questi mesi.. è stato un anno incredibile!GRAZIE❤???? #lucchese#promozione#seriec @insta_lucchese @_____.curvaovestlucca._____ @lucchese1905

SAIMO IN SERIE C!

Spesso la vita di offre delle opportunità, e penso che Lucca sia stato un regalo bellissimo.

Ho avuto la fortuna di partecipare a qualcosa di eccenzionale, un'esperienza di vita oltre che di calcio che non capita a tutti i ragazzi della mie età, ho conosciuto persone speciali, un gruppo unico che è andato oltre tutto e tutti, che ha messo l'anima per onorare questa maglia e con umiltà impegno e pura passione per il calcio ha raggiunto un obbiettivo quasi impensabile se si volesse guardare la classifica a novembre. Un grazie va anche a tutti i tifosi, un collettivo straordinario che ogni domenica era pronto a sostenerci, il nostro 12º uomo che tante volte ha fatto la differenza.

Voglio ringraziare anche tutta la gente di Lucca che mi ha accolto a braccia aperte, una città che mi ha fatto sentire vivo come non lo ero mai stato e alla quale sarò eternamente grato.

Che dire adesso godiamoci questa promozione!

FORZA LUCCHESE❤️????

Pasquale Iadaresta

Ultimo goal , ultima vittoria , ultimi 3 punti , prima dell'era del covid19 , che vale la promozione della @lucchese1905 in serie c. Una piccola grande gioia dedicata a chi ha sofferto e a chi ha lottato contro il virus. Complimenti a tutti noi , squadra, staff tecnico, società , tifosi e città di lucca ????????...Andrà tutto bene ???? Forza @lucchese1905 ❤️????????????#stagione20192020 #lucchese1905????⚫️ #curvaovestlucca #forzapantera❤️???? #grazieaitifosiunici #secondapromozionein2anni #terzapromozionein5anni #grandesquadra #grandegruppo #grandesocietà #pasqualeiadaresta #compagniunici #goaldecisivo⚽️❤️ #facciamofesta???? #esultaresottoquellacurvaèsempreunagrandeemozione #????????⚽️ @ Stadio Porta Elisa

Matteo Remorini

In primis c'è da ringraziare ogni persona che tutte le domeniche era sugli spalti ad incitarci, ad ogni piccolo tifoso che ha la passione per questi colori, ma soprattutto per questo sport, questo sport che ti regala emozioni indescrivibili, che per qualcuno è la propria vita e che per arrivare a questo ha fatto sacrifici, ha dovuto smettere di percorrere percorsi che gli avrebbero creato un futuro diverso, magari migliore, io ho passato tante disavventure, chiamiamole sfortune tra vari infortuni ed "incidenti" di percorso, questa estate arrivare a Lucca e stata la scelta più bella e soddisfacente potessi fare, ho conosciuto persone fantastiche all'interno dello staff, soprattutto all'interno della squadra, si sono creati legami che andranno al di fuori della stagione calcistica, sono felice di tutto ciò non vedo l'ora di festeggiare con la mia famiglia ROSSONERA! ❤️????❤️????❤️????

Ligorio Giacomo

C... i siamo ! rieCcoci !

Complimenti a questo gruppo che non ha mai mollato fatto in primis da veri uomini e professionisti e a tutti i tifosi che anche nei momenti bui ci hanno sostenuto e incitato facendo in modo ogni domenica di accrescere la nostra voglia di prenderci e portare la lucchese nella categoria che merita .

Forza Lucchese ❤️????

#uominiveri#forzapantera @ Stadio Porta Elisa

Federico Papini

Finalmente è ufficiale, Lucchese promossa in serie C ❤️????. Un anno fantastico. Grazie a tutti, società, staff tecnico, tifosi incredibili e compagni unici. Una perfetta unione che fa tornare una società così importante dove merita. @ Lucca

Jacopo Coletta

Finalmente è ufficiale..la lucchese è in serie c!

Una promozione sofferta,frutto del sacrificio e del lavoro di un gruppo che ci ha sempre creduto e che ha saputo compiere una rimonta storica!

Volevo anche ringraziare i nostri tifosi,coloro che meritano questa promozione più di tutti, grazie per averci trasmetto tutta la vostra passione,siete unici!

FORZA LUCCHESE ????⚫️