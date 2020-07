Porta Elisa News



A breve il responso sul Porta Elisa

giovedì, 16 luglio 2020, 18:54

di diego checchi

Nessuna novità di rilievo in casa Lucchese, sia dal punto di vista del mercato che dal punto di vista dello stadio. Ma domani sapremo se la Lucchese potrà giocare al Porta Elisa, dopo che i dirigenti avranno avuto un incontro con alcuni responsabili della Lega Pro. La dirigenza rossonera è ottimista sul fatto che le partite potranno essere disputate sul proprio terreno ma fino a domani nessuno si vuole sbilanciare.

La Lucchese, insieme all'amministrazione comunale, cercherano di spiegare alla Lega che tra poco sarà pronto il progetto di massima per la ristrutturazione dello stadio ed è proprio su questo punto che verterà la discussione cercando un punto di incontro che possa portare ad una deroga. Non è detto però che la situazione sia semplice, anche se la Lucchese, per quanto riguarda l'illuminazione, potrebbe chiedere di giocare solo di giorno come fece il Cuneo un paio di anni fa.

In caso di parere negativo, la Lucchese dovrà trovare entro il 29 luglio uno stadio alternativo ma è difficile sbilanciarsi per quanto molti scommettano su Pontedera: sicuramente, la società cercherebbe di andare a giocare il più possibile vicino a Lucca. Per quanto riguarda il calcio mercato, il direttore Daniele Deoma sta lavorando a fari spenti e mai come adesso tutto tace, e nessuna notizia trapela, anche se siamo convinti che lui stia già lavorando alla costruzione della squadra e magari presto tirerà fuori qualche colpo dal cilindro. Sui possibili nomi, le bocche dei dirigenti sono cucite. Staremo a vedere nei prossimi giorni quello che succederà.