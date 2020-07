Ghirelli: "La Serie C al via il 27 settembre"

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 11 luglio 2020, 19:08

Il diesse rossonero: "Non so quando riusciremo a mettere nero su bianco con qualche giocatore ma non c'è fretta, lo scorso anno abbiamo fatto tutto nel giro di pochi giorni. Convitto? E' un giocatore che ci piace ma non abbiamo chiuso"

sabato, 11 luglio 2020, 08:51

Il giocatore di Partinico che quest'anno è andato in doppia cifra con il Licata e che era seguito da Reggina, Avellino e Trento, è stato convinto dal progetto di Deoma e Russo che hanno buonissimi rapporti con il suo procuratore Casilli. Ecco chi dovrebbe partire in casa rossonera

venerdì, 10 luglio 2020, 19:30

Fatto il primo passo per provare a chiedere di giocare in deroga le partite casalinghe nel prossimo campionato. Vichi: "Prima del 29 dovrà essere presentata la documentazione con il nostro campo da gioco per la Serie C. Saltocchio? Entro luglio ci metteremo mano e non servirà un bando"

giovedì, 9 luglio 2020, 19:16

L'attaccante verso la riconferma, mentre sono destinate a separarsi le strade della Lucchese e di Nolé. La società rossonera avrebbe messo gli occhi su Lorenzo Longo, centrocampista dai piedi buoni, questa stagione al Cerignola