Il mercato delle altre: ecco i primi colpi

domenica, 26 luglio 2020, 16:38

di diego checchi

Si sta iniziando a muovere il mercato delle compagini che potrebbero affrontare la Lucchese nel campionato di Serie C. Il Pontedera, per esempio, ha messo a segno due colpi; si tratta di Giovanni Catanese, centrocampista classe '93 ex Pianese e Francesco Vaccaro, terzino sinistro del 1999 ex Palermo. La Carrarese ha detto addio a Francesco Tavano, il bomber classe '79 scenderà in Serie D e tornerà a giocare nella corazzata Prato mentre il suo compagno Maccarone, con ogni probabilità, lascerà il calcio giocato; l'ex rossonero Samuele Damiani è richiesto da Cesena e Avellino.

L'altra notizia sulla Carrarese è che Sivlio Baldini dovrebbe rimanere al timone per la quarta stagione consecutiva per tentare nuovamente l'assalto alla Serie B. A Grosseto è stato confermato l'allenatore Magrini oltre al capitano Ciolli e i centrocampisti Gorelli e Cretella. In attacco potrebbe arrivare Pinzauti, dopo la fine del prestito al Novara, il giocatore è rientrato a Teramo e su di lui ci sono proprio Grosseto e Pergolettese. In casa Pistoiese è corsa a 2 per la panchina, se la giocano Alberto Gilardino e Cristiano Scazzola. In settimana dovrebbe essere presa un decisione dalla famiglia Ferrari insieme al DS Giovanni Dolci. Il Siena, nelle prossime ore, ufficializzerà Massimo Tarantino nel ruolo di DS e Francesco Baldini in panchina. È ancora da capire il futuro societario delle due compagini toscane Livorno e Arezzo.

La Juventus U23 ripartirà da Andrea Pirlo come allenatore e il suo secondo potrebbe essere Roberto Baronio. Corrado Grabbi e Alessandro Matri dovrebbero essere i suoi collaboratori con Marco Storari come preparatore dei portieri, addio quindi a Fabio Pecchia, colui che ha portato la squadra ai play off e alla vittoria della Coppa Italia di Serie C. Su Pecchia c'è l'interessamento della Ternana. Il Novara ha confermato in panchina Banchieri anche per la prossima stagione, stessa cosa ha fatto il Como con Marco Banchini. L'Alessandria ha confermato l'allenatore Angelo Gregucci insieme ai difensori Francesco Cosenza e Lorenzo Prestia, così come l'attaccante Umberto Eusepi.

La Pro Patria ha rinnovato con mister Javorcic, ha ceduto l'attaccante Mastroianni al Lecco mentre ha riconfermato l'ex Lucchese Sean Parker. La Pro Sesto ha confermato il tecnico Francesco Parravicini ed il capitano Scapuzzi, in arrivo l'attaccante De Respinis. Il Lecco, dopo aver acquisito Mastroianni dalla Pro Patria, ha confermato, oltre al tecnico D'Agostino, il capitano Merli Sala e l'attaccante D'Anna. L'Albinoleffe riparte dal tecnico Zaffaroni. L'Olbia dopo aver salutato Roberto Ogunseye, che andrà al Cittadella, ha rinnovato con il difensore Luca La Rosa. Ancora incerto il futuro del tecnico Brevi.