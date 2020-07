Porta Elisa News



Lionetti: c'è la conferma

venerdì, 24 luglio 2020, 17:02

Nuova conferma in casa rossonera: la Lucchese annuncia con soddisfazione il prolungamento del rapporto professionale con Giorgio Lionetti, centrocampista classe ’98 che ha ben figurato nello scorso torneo e che ha chiare prospettive di crescita. Per il giocatore un contratto annuale fino al 30 giugno 2021.

L'accordo, alla presenza oltreché del giocatore del procuratore Francesco Lamura, è stato raggiunto quest'oggi al Porta Elisa dal direttore sportivo rossonero Daniele Deoma. La Lucchese è dunque vicina alla riconferma di quasi tutti i giocatori su cui voleva puntare per il prossimo campionato di Serie C. C'è da sciogliere ancora il nodo Iadaresta, ma la situazione, come accennato proprio da Deoma nei giorni scorsi, non è facile da sbloccare viste le offerte economiche che sono giunte all'attaccante.