Mercato, Convitto a un passo dalla Lucchese

sabato, 11 luglio 2020, 08:51

di diego checchi

Roberto Convitto è molto vicino alla Lucchese, ormai non sembrano esserci più ostacoli di sorta e il giocatore di Partinico sembra aver scelto la Lucchese. L'esterno, che quest'anno è andato in doppia cifra con il Licata e che era seguito da Reggina, Avellino e Trento, è stato convinto dal progetto di Deoma e Russo che hanno buonissimi rapporti con il suo procuratore Maurizio Casilli. Convitto era già passato da Lucca in prova due stagioni fa e aveva giocato con la Lucchese anche un'amichevole a Seravezza ma il DS Obbedio decise di non tesserarlo.

Adesso, a meno di colpi di scena, si potrà rifare con la maglia rossonera. Intanto, è ormai chiaro che Nolè, come abbiamo già detto nei giorni scorsi, non farà più parte della Lucchese 2020/2021. Il capitano ha alcuni estimatori fra Eccellenza e Serie D, vedremo dove andrà a finire la carriera per poi magari tornare a Lucca con un altro ruolo, visto che sulle qualità umane e professionali, la Lucchese ed i suoi dirigenti non hanno dubbi. Dovrebbero salutare la compagnia anche Alexander Lici, Matteo Remorini, Andrea Vignali, Mattia Lucarelli, Matteo Panati, Niccolò Luglio, Edoardo Soldati, Simone Presicci, Serigne Gueye e Mattia Gallon, mentre potrebbero rimanere Giorgio Lionetti e Matteo Meucci, così come Pasquale Iadaresta e Jonathan Bitep. Incerta la posizione di Ligorio.