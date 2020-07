Porta Elisa News



Mercato, per l'attacco torna di attualità il nome di Silenzi

lunedì, 20 luglio 2020, 19:11

di diego checchi

Il mercato della Lucchese è in stand-by ma questo non vuol dire che Daniele Deoma non ci stia lavorando, anzi è abile a mantenere tutte le trattative top-secret. Siamo convinti però che lui la "sua" Lucchese l'abbia già in mente ma tirerà fuori gli assi dalla manica solo quando avrà la loro firma.

Per quanto riguarda Roberto Convitto, attaccante esterno che quest'anno si è messo in luce nel Licata segnando ben 10 reti, ancora non è stato definito nessun accordo. A dircelo è il suo procuratore Maurizio Casilli che interpellato telefonicamente ha dichiarato: "Vedremo. Per il momento non c'è niente di definito. Sul ragazzo ci sono gli interessi di molte società". Con questo non vogliamo dire che la Lucchese non sia interessata al giocatore, anzi Deoma stravede per questo fantasista ma la trattativa non sembra essere poi così facile visto che su di lui risultano esserci Reggina, Avellino e Trento.

Nessuna novità per quanto riguarda l'altra ala Filippo Scalzi, della Sanremese, mentre sembra che possa essere tornato di attualità per l'attacco il nome di Christian Silenzi svincolato dal Chieri. L'attaccante classe 1997 potrebbe essere una valida alternativa a Pasquale Iadaresta sempre che il bomber trovi l'accordo con la società rossonera. Sono giorni di attesa per capire se la Lucchese giocherà o meno allo stadio Porta Elisa o dovrà migrare da qualche altra parte: le tracce portano a Pistoia o a Carrara.