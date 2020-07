Porta Elisa News



Mercato, salgono le quotazioni per la riconferma di Iadaresta

giovedì, 9 luglio 2020, 19:16

di diego checchi

La Lucchese su Lorenzo Longo. All'apparenza non è senz'altro un giocatore che stuzzica la fantasia dei tifosi ma chi lo conosce bene sottolinea che è un centrocampista di qualità che in C ci può stare eccome. A descrivercelo è l'ex tecnico della Lucchese Giancarlo Favarin, che lo ha incontrato quest'anno nella stagione appena conclusa quando lui era sulla panchina dell'Andria e Longo militava nel Cerignola. "È un ottimo giocatore - dice Favarin – e la Lucchese farebbe un bell'acquisto a prenderlo. Ha un piede sinistro fatato e diversi gol nelle sue corde. Nel 4-2-3-1, modulo che la Lucchese ha adottato quest'anno, Longo può fare il trequartista mentre in un 4-3-3 può essere impiegato anche da mezz'ala sinistra, così come in un 3-5-2".

Secondo alcune notizie arrivate dalla Puglia, oltre alla Lucchese, sul giocatore ci sarebbero anche altre due squadre neo promosse: Grosseto e Bitonto. Il ragazzo, classe '94, è nato nella Primavera del Bari ed ha poi iniziato la sua carriera con in grandi in Serie D con l'Ischia conquistando la promozione in C2. Dopo di che ha militato tra i professionisti con le maglie di Matera, Paganese, Melfi, Akgragas e Fidelis Andria. Le ultime due stagione è sceso in Serie D con l'Audace Cerignola.

Intanto, sul fronte dei rinnovi salgono le quotazioni di Pasquale Iadaresta. Il giocatore vorrebbe rimanere a Lucca e la società lo vorrebbe trattenere ma per sancire l'accordo ci dovrà essere un incontro tra società, giocatore ed i suoi procuratori Gianni Delle Vedove e Lara Palmegiani. Ai saluti invece Matteo Nolè, che non rientra nel progetto tecnico della Lucchese. Per lui le porte sono sempre aperte per un altro ruolo in società, ma lui vorrebbe continuare a giocare; per il momento hanno chiesto informazioni su di lui Massese, Tau Calcio e Poggibonsi in Eccelleza, ma si sta muovendo qualcosa anche in Serie D, dove Aglianese e San Donato Tavarnelle sembrano averci fatto un pensierino.