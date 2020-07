Porta Elisa News



Mercato, Scalzi nel mirino dell'Olbia

giovedì, 2 luglio 2020, 13:07

di diego checchi

Qualche tempo fa avevamo scritto del possibile interessamento della Lucchese per Filippo Scalzi, esterno di attacco classe 1997 della Sanremese che in questa stagione è andato in doppia cifra. Adesso ci sono degli sviluppi perché sembra proprio che il Cagliari sia interessato ad acquistare il suo cartellino per poi girarlo all’Olbia. La Lucchese sta facendo i suoi tentativi e vedremo come andrà a finire.

Intanto c’è da sottolineare che un altro ex tecnico rossonero come Paolo Indiani è approdato in Serie D al San Donato Tavarnelle, come avevamo già anticipato qualche giorno fa. La curiosità è che il suo posto è stato preso da un altro ex rossonero e ci riferiamo a Giancarlo Favarin che proprio oggi verrà presentato a Gavorrano dove ritroverà anche Fabrizio Lo Sicco, giocatore che è stato per due stagioni in maglia rossonera.