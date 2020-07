Porta Elisa News



Mercato, si accasano alcuni ex rossoneri

martedì, 14 luglio 2020, 18:25

Diversi movimenti di mercato da far notare in questa giornata. Intanto c'è da sottolineare che l'attaccante Mattia Gallon, che con la Lucchese ha giocato solo un paio di spezzoni di partita a causa di un infortunio al ginocchio, è stato richiesto dalla Torres nella Serie D sarda. Altra notizia di oggi riguarda Jacopo Fanucchi che è passato al Tuttocuoio dopo una stagione non troppo da protagonista al Prato. Il Tuttocuoio della presidentessa Paola Coia ha fatto domanda di ripescaggio in Serie D.

Le notizie però non finiscono qui perché Antonio Cardore è un nuovo giocatore del Bra, squadra di Serie D, dopo una stagione con il Levico Terme in Serie D. Cardore era giunto a Lucca voluto da mister Lopez ma in due stagione, prima con lo stesso Lopez e poi con Favarin, non è mai riuscito ad esprimere tutte le sue qualità. Destinazione nuova anche per Mario Merlonghi che dopo aver giocato nel Cattolica – Città di San Marino in Serie D ha accettato la proposta del Notaresco, sempre in Serie D. Per ultimo, ma non per ordine di importanza, parliamo di Luca Cecchini che è andato alla Manzanese, società di Serie D nella provincia di Udine.