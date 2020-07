Porta Elisa News



Monaco: "Servirà una squadra che ha fame per affrontare la Serie C"

martedì, 14 luglio 2020, 15:43

di diego checchi

Mister Monaco è in macchina che sta andando in Puglia a trovare la madre, ma non perde mai la voglia di parlare di calcio. Allora la domanda sorge spontanea, ovvero se sta guardando o meno le partite.

“Sicuramente sì – spiega il tecnico rossonero – non mi perdo nemmeno una partita dei playoff. Ieri sera, per esempio, ho guardato Reggio Audace – Potenza, una partita dal grande ritmo e dove forse avrebbe meritato più il Potenza. Ma la Reggio Audace è una bella squadra. Mi hanno fatto un’ottima impressione”.

Si sta allenando per la Serie C?

“Certamente, non mi voglio far trovare impreparato e voglio conosce più giocatori possibili”.

Quanto le manca il campo?

“Non vediamo l’ora di iniziare, ma non sappiamo ancora precisamente quando comincerà il campionato. Sicuramente dovremo iniziare la preparazione 6 o 7 settimane prima dell’avvio”.

Che squadra si aspetta per la C?

“Sicuramente dovremo fare una squadra dignitosa, poi ci vuole gente di gamba, gente che “ha fame” e nello stesso tempo dare tutto quello che uno ha dentro per fare un campionato dignitoso”.

Che cosa cambierà tra la Serie D e la Serie C nel modo di lavorare?

“Anche l’anno scorso facevamo diversi allenamenti come nei professionisti, sotto quell’aspetto non cambierà niente. Magari cambierà la qualità tecnica della squadra. Come mentalità e come allenamenti abbiamo fatto già i professionisti anche se eravamo nei Dilettanti”.

Ci saranno diversi turni infrasettimanali.

“Quello è un problema che valuteremo quando sarà il momento. L’unica cosa che spero è di giocare al Porta Elisa, anche perché non avrebbe senso andare a giocare (per esempio) a Pontedera sul sintetico quando ci alleniamo sempre sul campo in erba. Inoltre abbiamo bisogno del nostro pubblico”.