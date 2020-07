Porta Elisa News



Porta Elisa, ecco la situazione

venerdì, 17 luglio 2020, 19:05

di diego checchi

Chiariamo alcuni punti sulla situazione dello stadio Porta Elisa. Intanto, in questi giorni, si è parlato della possibile concessione di una deroga per poter giocare le partite in casa della Lucchese al Porta Elisa ma le deroghe non sono più concesse dalla Lega Pro di conseguenza, la Lucchese dovrà avere un impianto di illuminazione adeguato e si potrà giocare anche in notturna.

Inoltre almeno le due tribune principali dovranno essere dotate di seggiolini individuali. In quanto neo promossa, la Lucchese avrà tempo fino al febbraio 2021 per adeguare lo stadio alle normative ufficiali, dalla società trapelano fiducia e ottimismo a riguardo ma si preferisce non rilasciare dichiarazioni. Quello che è certo è che oggi, allo stadio, non c'è stato alcun sopraluogo della Lega e non è nemmeno detto che ci sarà in seguito.

La segretaria Deborah Catastini ha mandato tutti gli incartamenti del caso alla Lega e si attende una risposta definitiva una settimana. In caso la Lega non dovesse accettare le condizioni dello stadio cittadino, andrà indicato un impianto alternativo che potrebbe essere addirittura fuori dalla Toscana purché in una regione confinante. Intanto, da Pistoia rimbalza la voce che sia proprio l'impianto di quella città, qualora il Porta Elisa non sia ritenuto a norma, a ospitare la squadra rossonera.