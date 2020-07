Porta Elisa News



Stadio, bocche cucite tra i dirigenti rossoeri

lunedì, 27 luglio 2020, 19:58

di diego checchi

Sicuramente entro mercoledì verranno presentati tutti i documenti per giocare al Porta Elisa il prossimo anno comprese le licenze infrastrutturali. Questa è l'unica cosa certa della giornata anche se i dirigenti sul tema preferiscono non rilasciare dichiarazioni. Dalla società però filtra ottimismo sul fatto che la Lucchese possa giocare le proprie partite interne al Porta Elisa, ma mettere tutte le cose a posto non è stata e non è ancora una cosa facile. Dopo il 29 luglio ci sarà la decisione da parte degli organi competenti.

Da capire se i dirigenti rossoneri indicheranno comunque uno stadio alternativo per le prime gare in modo da non farsi trovare impreparati nel caso in cui i lavori di messa a norma dello stadio Porta Elisa non siano ancora terminati prima dell'inizio del campionato. Nel fine settimana appena trascorso c'è stato un nuovo sopralluogo della commissione di vigilanza e si va verso una capienza di 3200 posti. Ci sarà da vedere poi con le norme Covid che prevederanno il distanziamento sociale quanti spettatori potranno essere fatti entrare allo stadio, ma questo è un argomento che verrà solo più avanti anche perchè bisognerà capire se a settembre saranno veramenti aperti gli stadi o meno. Ricapitolando la Lucchese conoscerà la decisione degli organi competenti entro la fine di questo mese. Ricordiamo che le criticità maggiori sono sulle torri faro.