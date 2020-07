Porta Elisa News



Ufficiale: il prossimo campionato inizierà il 27 settembre

mercoledì, 15 luglio 2020, 18:48

Adesso è ufficiale, la Lega Pro ha reso noto che il prossimo campionato di Serie C inizierà il 27 settembre e lo ha fatto attraverso una news apparsa sul sito della Lega. Di conseguenza la Lucchese dovrebbe partire per il ritiro intorno alla metà di agosto, da capire ancora dove e come si svolgerà ma nel giro di una decina di giorni dovrebbe essere ufficializzato il tutto come ha fatto capire il direttore generale Mario Santoro nel corso dell'intervista rilasciata lunedì scorso a Gazzetta Lucchese.

Le ipotesi per il ritiro continuano a essere molteplici: può darsi che la Lucchese faccia una parte di ritiro a Lucca per poi spostarsi in una località diversa oppure che svolga persino tutto il ritiro in città. Ogni strada pare ancora aperta, dopo che nelle scorse settimane sono stati ventilati i nomi di molte località della Garfagnana e della Mediavalle.