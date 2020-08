Ecco Connector, il nuovo pallone per la Serie C

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 18 agosto 2020, 15:12

Dopo una stagione non troppo fortunata con la maglia della Lucchese, Alexander Lici è tornato a Ponsacco dove ha militato per sei anni, ritrovando l'allenatore Giovanni Maneschi. Salta il passaggio in rossonero del portiere Sposito

martedì, 18 agosto 2020, 10:41

Secondo l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, la Lucchese sarebbe sulle tracce di Stefano Padovan, classe 1994, punta centrale nato a Torino e con un passato nella Primavera della Juventus. Nell’ultima stagione nell'Imolese ha realizzato 2 reti in 22 gare

lunedì, 17 agosto 2020, 18:51

Alla vigilia delle visite mediche e a poche ore dai primi allenamenti individuali, la Lucchese non ha ancora comunicato ufficialmente i nomi di chi farà parte dello staff tecnico, a partire da quello del vice allenatore (che dovrebbe essere Di Stefano) e da quello del preparatore dei portieri

domenica, 16 agosto 2020, 12:22

Martedì prossimo i giocatori saranno allo stadio "Porta Elisa" e per la prima settimana faranno allenamenti individuali e si sottoporranno ai tamponi per il Covid. C'è curiosità per capire chi sarà il nuovo preparatore dei portieri, la certezza è che Giuseppe Di Masi non resterà