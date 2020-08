Porta Elisa News



Ghirelli: "Senza pubblico, perdite stimate tra 80 e 100 milioni di euro"

giovedì, 27 agosto 2020, 15:04

E' allarme assenza pubblico. Ancora di più. A ritornare con accenti molto preoccupati su quanto sta succedendo, sui provvedimenti governativi che impongono la chiusura blindata di partite e allenamenti, è stato in una lunga intervista rilasciata al quotidiano sportivo Tuttosport oggi in edicola, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro. L'impatto sui bilanci delle società rischia di essere a dir poco drammatico, almeno in Serie C.

"L’assenza di paganti – ha dichiarato Ghirelli – crea enorme preoccupazione dal punto di vista finanziario. Nel corso di questi mesi abbiamo cercato di lavorare con un quadro articolato e organico di interventi per mitigare l’impatto economico del coronavirus: dalla cassa integrazione, all’Irap, al credito d’imposta sulle sponsorizzazioni. Ma senza pubblico tutta la sponsorizzazione intorno allo stadio ne patisce".

"Noi - ha aggiunto – siamo stati l’unica Lega che presentò al governo l’impatto della pandemia sulla stagione prossima 20/21 dove abbiamo preannunciato che si sarebbe presentato un problema strutturale, valutando una perdita complessiva per tutti i club tra gli 80 e i 100 milioni. Se dovesse restare per un lungo periodo la chiusura degli stadi allora la situazione diventerebbe ancora più critica. A differenza di ciò che prevedevano i catastrofisti tutte le società si sono iscritte presentando tutta la documentazione in ordine grazie anche agli interventi che abbiamo messo in campo".