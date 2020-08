Lucchese, asse di mercato con il Pisa?

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 5 agosto 2020, 07:40

Lo conferma il direttore generale rossonero: "Tutta presentata la documentazione per l'iscrizione: la squadra giocherà nel nostro stadio, eventualmente anche in notturna. Ci stiamo attrezzando anche per i seggiolini in gradinata, ma dobbiamo capire quale sarà la capienza per le normative anti Covid"

martedì, 4 agosto 2020, 19:22

La Lucchese ufficializza quanto anticipato nelle scorse settimane, ovvero la conferma di Pardini, Fazzi, Papini, Nannelli e Bartolomei che saranno in rossonero anche nel campionato che segna i ritorno tra i professionisti: tutti promettono massimo impegno

martedì, 4 agosto 2020, 19:08

Il diesse fa il punto sul mercato: "Non c'è fretta perchè con il nuovo sistema delle liste ci sono un sacco di squadre che son bloccate, devono prima lavorare sulle uscite e poi sugli acquisti, noi questo problema non ce l'abbiamo: ci saranno dai 300 a 400 profili disponibili.

sabato, 1 agosto 2020, 16:23

L'attaccante pare ormai destinato a non rimanere ma il diesse Deoma aspetterà ancora qualche tempo per trattare quando gli ingaggi saranno più bassi, visto che ci sono tanti giocatori destinati a rimanere liberi. Capitolo ritiro: in ballo ci sono Castelnuovo e Barga