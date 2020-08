Porta Elisa News



Lucchese sulle tracce di Padovan?

martedì, 18 agosto 2020, 10:41

di diego checchi

Secondo l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, la Lucchese sarebbe sulle tracce di un attaccante di una certa caratura. Ci riferiamo a Stefano Padovan, classe 1994, punta centrale nato a Torino e con un passato nella Primavera della Juventus. Soprattutto agli inizi Padovan era una promessa, l punto che la Juventus puntava molto su di lui. In questi ultimi anni si è un po’ perso.

Un aneddoto: Allegri volle Padovan in ritiro negli Stati Uniti con la prima squadra e l’attaccante fece piuttosto bene tanto da meritarsi i complimenti del tecnico toscano. Padovan è stato una pedina di scambio in tante sessioni di mercato visto che ha giocato con le maglie di Pescara, Vicenza, Crotone, Lanciano, Foggia, Pordenone, Casertana, Imolese, tra Serie B e Serie C. Sarebbe un bel colpo per la Lucchese, ma su di lui ci sono anche la ripescata Giana Erminio e la Turris.

Nell’ultima stagione ha realizzato 2 reti in 22 gare: è una prima punta atipica a cui piace venire a giocare con la squadra, buttarsi negli spazi e non essere solo il terminale offensivo in area di rigore. Ecco perché non è riuscito a segnare tanti gol in carriera, ma sulle sue qualità tecniche scommettiamo molto. Vedremo se Deoma riuscirà a portare a termine questa trattativa. il giocatore ha un contratto con l’Imolese fino a giugno 2021 e prima di tutto, per venire a Lucca, dovrebbe rescindere.