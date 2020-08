Mercato, Lucchese sulle tracce di Solcia

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 28 agosto 2020, 17:50

Il preparatore atletico rossonero Alessandro Coluccio fa il punto sui profili social ufficiali della Lucchese sulla preparazione: "Lunedì partiamo per il ritiro tre settimane co allenamenti doppi quasi tutti i giorni e quando torniamo a Lucca riprenderemo la settimana tipo per essere pronti alla prima di campionato"

venerdì, 28 agosto 2020, 08:55

Una serie di tamponi (l'ennesima) nella mattinata di lunedì e poi l'avventura 2020-2021 della Lucchese prenderà definitivamente il via. Per la giornata del primo settembre è infatti prevista la partenza per il ritiro blindato di Castelnuovo Garfagnana che andrà avanti sino al 19 del mese.

giovedì, 27 agosto 2020, 15:04

A ritornare con accenti molto preoccupati sui provvedimenti governativi che impongono la chiusura blindata di partite e allenamenti, è stato in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport oggi in edicola, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro: "Se dovesse restare per un lungo periodo la chiusura degli stadi allora la situazione...

giovedì, 27 agosto 2020, 08:28

I tre gironi di Serie C non subiranno rivoluzionamenti: la divisione tra nord-ovest, nord-est e centrosud resta in piedi. E a questo punto è davvero improbabile che la Lucchese non venga inserita, come negli ultimi anni, nel girone A, quello con le squadre piemontesi, liguri, qualche lombarda, oltre alle toscane...