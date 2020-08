Porta Elisa News



Santoro: "Tutti negativi al primo tampone"

mercoledì, 19 agosto 2020, 14:42

di diego checchi

È stato presentato l'intero staff tecnico al completo della Lucchese dove ci sono conferme e new entry. A prendere la parola per primo è stato il direttore generale Mario Santoro che ha sottolineato: "Ieri tutto lo staff tecnico e dirigenziale ha svolto i tamponi e tutti sono risultati negativi. Quest'anno abbiamo voluto dare molta importanza all'aspetto sanitario come è giusto che sia. È normale che gli unici responsabili siano Tambellini, Guidi e Monaco. Lo staff è composto da uomini veri e mi fa enorme piacere rappresentarli perché ci sono persone che hanno dimostrato attaccamento a questa società e questo mi riempie di orgoglio. Siamo riusciti ad ampliare tutte le aree, dal settore giovanile, al marketing, l'area amministrativa, ecc, ecc.. Devo ringraziare ogni membro dello staff per l'amore che ha messo in questo progetto anche meno di quello che avrebbero potuto chiedere e meritato".

La parola è poi passata al direttore sportivo Daniele Deoma che ha chiarito: "La cosa più importante è il lavoro svolto dal Dottor Tambellini perché è quello con più responsabilità di tutti. Rispetto a 40 società di Lega pro questo è uno staff già collaudato. Da mister Monaco, a Oliviero Di Stefano, al professor Guidi che non hanno bisogno di presentazioni. Per quanto riguarda il preparatore dei portieri c'è stato un problema di patentino ed è per questo che Di Masi non può allenare in Lega Pro. Il preparatore dei portieri sarà Nicolò Bianucci. Ad allenarsi con noi c'è anche Matteo Panati che sarà un giocatore della Lucchese dal 16 settembre, quindi andrà in addestramento tecnico e non farà parte della lista perché sarà il suo primo contratto. Oltre a lui c'è un ragazzo nuovo del 2004 che abbiamo preso dal Milan, ovvero Claudio Cellamare, un buon prospetto che però voglio sia giudicato dal nostro staff. Ci tengo a ribadire che la Lucchese non riempirà la lista, vogliamo tenere spazio per eventuali miglioramenti anche più avanti nel tempo. Per quanto riguarda i gironi, va bene andare a giocare ovunque, perchè abbiamo fatto un miracolo sportivo a tornare in Lega Pro e ci va bene qualsiasi cosa. Ricordiamoci da dove siamo partiti".