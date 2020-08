Porta Elisa News



Uno sguardo sulle altre

sabato, 22 agosto 2020, 21:18

di diego checchi

In attesa che la prossima settimana Deoma metta a segno qualche altro colpo, ci concentriamo sulle possibili avversarie della Lucchese, visto che non è ancora certo quale sarà il girone nel quale giocheranno i rossoneri. La Carrarese ha perso il portiere Francesco Forte che si è accordato con l’Avellino mentre la Pistoiese ha ceduto all’Alessandria il portiere Pisseri ed ha rinnovato con Mazzarani; è arrivato anche l’attaccante Gucci, ex Pianese.

L’Alessandria ha siglato un accordo biennale con il difensore Mallomo ed ha proposto un rinnovo triennale all’attaccante Eusepi. L’Arezzo ha ufficializzato il nuovo DS Giuseppe Di Bari mentre l’allenatore verrà scelto entro giovedì.

La Pro Vercelli ha affidato la panchina a Francesco Modesto mentre la Juventus U23 ha scelto la soluzione interna per la sostituzione di Andrea Pirlo, a guidare l’U23 sarà Lamberto Zauli, promosso dalla Primavera.

Da capire chi sarà l’allenatore del Livorno, a breve dovrebbe essere svelato l’enigma dopo le dimissioni di Breda; come DS è stato confermato Vittorio Cozzella.