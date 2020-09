Porta Elisa News



Bitep: "Una giornata fantastica"

domenica, 27 settembre 2020, 20:25

Il palcoscenico è tutto per Jonathan Bitep, la sua storia è tutta da raccontare. Due anni fa in prima categoria con il Ponte a Moriano, 18 gol e la chiamata in Serie D nella Lucchese. Tanto lavoro, qualche errore e uno dei gol più pesanti della stagione contro il Savona. Ora è tra i professionisti dopo che in estate ha fatto un lavoro particolare di tecnica individuale con il vice allenatore Lulù Di Stefano. Monaco lo chiama alla fine del primo tempo, lui entra con la sua solita forza e grinta aiutando la squadra a giocare in modo diverso. Prende botte, va a colpire di testa e realizza il gol del 3 a 3 regalando un punto alla sua Lucchese.

"Questa è una giornata fantastica per me, sono molto contento della mia gara. Sono entrato in campo con la testa giusta e ho fatto quello che mi ha chiesto di fare il mister. Dedico il gol ai nostri tifosi, che sono fondamentali per questa squadra, questo gol è tutto per loro. Il primo tempo abbiamo fatto male, ma poi siamo entrati con la voglia di vincere tutti i contrasti e recuperare il risultato. Ora bisogna continuare così e spingere sull'acceleratore. Differenze ispetto alla Serie D? Per me l'unica differenza sono i nomi sulle maglie, quando scendo in campo per me le categorie e gli avversari sono tutti uguali".